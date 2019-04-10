Чем ВСУ защищает небо над Донбассом: военные показали, как работает ЗРК "Стрела"
Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет многоуровневое построение
Военные отработали тренировки системы ПВО на Донбассе, в ход пустили зенитно-ракетные комплексы "Стрела". Соответствующее видео опубликовал штаб Объединенных сил.
Военные отмечают, что система противовоздушной обороны на востоке Украины находится на ежедневном боевом дежурстве.
"Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет многоуровневое построение, методологией которой является взаимосогласованность действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий. Свое место в общей системе отведено и подразделениям, имеющим на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", – рассказали в ООС.
Так, бойцы отработали пребывание в засадах и выполнение задач в составе дежурных сил. Высокая натренированность расчета – высокая точность поражения воздушных целей, отмечают военные.
Напомним, как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.
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