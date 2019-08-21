Чеснаков рассказал, как распределены роли "кураторов" Донбасса в Кремле

Сурков считает, что "надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу"

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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, кто и за что отвечает со стороны России на Донбассе.

По словам Чеснакова, помощник президента РФ Владислав Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс.

"Сурков представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с ДНР и ЛНР", – рассказал приближенный к Суркову Чеснаков.

В свою очередь, российский вице-премьер Дмитрий Козак "видит ситуацию с экономической точки зрения".

"Их роли распределены президентом, их текущую работу направляет руководитель администрации главы государства. Прежде всего, они оба работают на президента Путина. И оба будут в итоге делать то, что он скажет", – рассказал Чеснаков.

При этом он отметил, что Путин еще "не принял окончательного решения", поэтому у Суркова и Козака есть возможность проявлять свои предпочтения, хотя некоторые взгляды на проблему у них не совпадают.

"Они по-разному видят конечную цель минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы", - прокомментировал Чеснаков взгляды Козака.

Также он добавил, что по мнению Суркова "надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу".

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, также анонсировала обмен удерживаемыми лицами.

СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Ранее, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.





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