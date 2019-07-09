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Четверо украинских военных ранены на Донбассе – штаб

9 июля, 20:09

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 – боевое травмирование

Фото: Getty Images

С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования боевиков обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 – боевое травмирование. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщали "Сегодня", 8 июля боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также враг бил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако за такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами. 

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Тег Донбасс, боевики, ООС

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