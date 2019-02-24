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Четыре "200-х" и огромная яма от блиндажа: ВСУ снова наказали боевиков (видео)

Сегодня, 10:28

Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее, и был уничтожен

Скриншот
Скриншот.
Четыре "200-х" и огромная яма от блиндажа: ВСУ снова наказали боевиков (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/255/626/5c7255626d575.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/255/626/5c7255626d575.jpg Донбасс Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее, и был уничтожен

Украинские военные уничтожили блиндаж противника и четверо боевиков т.наз. "ДНР". Из радиоперехвата стало известно, что сначала якобы их серьезно потрепала украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщает волонтерская организация "Вернись живым".

Отмечается, что боевики пытались запросить помощь, но так и не дождались ее и были уничтожены.

"Лесник", "Марат", "Волчонок" и "Жого". Все "двухсотые". "Лесник" выходил на связь, говорил "укроповское" ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась", – это часть переговоров боевиков 9 ОМСП 1 АК МО "ДНР", – говорится в сообщении.

Как мы уже писали, у ВСУ появились дроны с тепловизорами, чтоб следить за боевиками ночью. Бойцы Объединенных сил уже испытали новшество с высоты в метров и четко зафиксировали движения на позиции противника.

Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, морпехи, блиндаж, 9 полк

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