Четыре "200-х" и огромная яма от блиндажа: ВСУ снова наказали боевиков (видео)
Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее, и был уничтожен
Украинские военные уничтожили блиндаж противника и четверо боевиков т.наз. "ДНР". Из радиоперехвата стало известно, что сначала якобы их серьезно потрепала украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщает волонтерская организация "Вернись живым".
Отмечается, что боевики пытались запросить помощь, но так и не дождались ее и были уничтожены.
"Лесник", "Марат", "Волчонок" и "Жого". Все "двухсотые". "Лесник" выходил на связь, говорил "укроповское" ДРГ, они все раненые, просил помощи. Потом взрыв. От блиндажа огромная яма осталась", – это часть переговоров боевиков 9 ОМСП 1 АК МО "ДНР", – говорится в сообщении.
Как мы уже писали, у ВСУ появились дроны с тепловизорами, чтоб следить за боевиками ночью. Бойцы Объединенных сил уже испытали новшество с высоты в метров и четко зафиксировали движения на позиции противника.
Как сообщал штаб Объединенных сил, вчера, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Четыре "200-х" и огромная яма от блиндажа: ВСУ снова наказали боевиков (видео)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Присутствие войск РФ на Донбассе: появились новые доказательства (фото)
За участие в военной агрессии против Украины российский военный был награжден медалью "За отвагу"
Уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков: в ВСУ сообщили детали
Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым