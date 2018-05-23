Четыре года назад началась массовая эвакуация людей из горячих точек Донбасса

С мая по декабрь 2014 года Фондом и Штабом Рината Ахметова эвакуировали около 40 тысяч мирных жителей

С начала боевых действий на Донбассе, по данным ООН, погибли более 2,5 тысяч мирных жителей, свыше 9 тысяч получили ранения. Жертв могло быть куда больше, если бы не массовая эвакуация людей, начавшаяся ровно четыре года назад.

23 мая 2014 года автобусы Фонда Рината Ахметова начали вывозить женщин, детей, инвалидов и стариков из горячих точек Донбасса. Всего с мая по декабрь 2014 года сначала Фондом, а потом Штабом Рината Ахметова было эвакуировано около 40 тысяч мирных жителей. Из них почти 15 тысяч – это дети.

Город Славянск первым оказался в эпицентре вооруженного конфликта.

"Снаряды летели, дом дрожал, – вспоминает Инна, жительница Славянска. – Странно, что все еще работал интернет. Я успела набрать на клавиатуре: "Кто помогает жителям Славянска?" И сразу же на экране выскочило: "Фонд Рината Ахметова". Нас и, наверное, еще полгорода наших знакомых вывез Фонд. Если бы не эвакуация, не знаю, остались бы мы в живых. Потому что людей тогда очень много погибло".

А потом были Краматорск, Николаевка, Горловка и множество других городов Донбасса. Когда в 2014 году на востоке Украины начался вооруженный конфликт, страна еще не имела опыта и механизмов для массовой помощи мирным жителям. Фонд стал первой организацией в стране, которая вывозила из-под обстрелов людей и помогала им с расселением.

Для эвакуации привлекали перевозчиков, готовых ехать в горячие точки, поскольку железнодорожный транспорт и автостанции в городах, оказавшихся в зоне боевых действий, зачастую не работали.

Звонки с просьбами о помощи поступали в Фонд круглосуточно, и его сотрудники координировали маршруты, находили варианты бесплатного размещения, успокаивали людей. При необходимости операторы связывались с МЧС, скорой помощью, социальными службами.

Фонд вывозил на мирные территории в полном составе интернаты, детские дома и приюты Донецкой и Луганской областей. Оказывал помощь в расселении – на 29 базах отдыха временное жилье получили около 7 тысяч человек.

Кроме того, с началом вооруженного конфликта люди, оказавшиеся в зоне боевых действий, и переселенцы столкнулись с острой проблемой нехватки продовольствия и лекарств.

"Никто не знал, куда идти, куда бежать, – вспоминает Лариса, переселенка из Макеевки. – Деньги как таковые были не нужны. Их некуда было тратить. Потому что все магазины, аптеки были закрыты. Это вам скажет каждый, кто с Донбасса. Не помогли бы нам – нас бы уже в живых не было".

И Фонд помогал медикаментами, расходными материалами на проведение срочных операций, продуктовыми наборами.

"С первых дней эвакуации Ринат Ахметов начал давать нам продуктовые наборы, – рассказывает Алла, переселенка из поселка Широкино. – И благодаря этому мы выживали, потому что ни денег, ничего не было. Теперь Штаб выдает для сына лекарства, без которых он не может обойтись ни дня".

Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и оказать максимальную помощь мирным жителям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, спустя три месяца после начала эвакуации, в августе 2014 года, был создан Гуманитарный Штаб Рината Ахметова – крупнейший проект Фонда, благодаря которому спасены жизни более миллиона человек.