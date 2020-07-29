Четырехлетний Никита получил шанс слышать мир благодаря Фонду Рината Ахметова

Родители Никиты Писарева мечтают о полноценной жизни для сына. У четырехлетнего малыша – высокая степень глухоты. Патология не позволяет мальчику развиваться и познавать окружающий мир. Но шанс решить проблему появился, после того, как семье помог Фонд Рината Ахметова.

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Прогулка по центру Мариуполя – для четырехлетнего Никиты большое событие.

"Мы редко ездим в город, и каждая поездка для ребенка, особенно, если какой-то праздник, ему нравится", – говорит мать Никиты Марина Писарева.

Добираться в Мариуполь из прифронтовой Андреевки для семьи Писаревых сложно – как физически, так и морально.

"За последний год он приезжал только в больницу. И он, как увидит белые халаты, сразу плачет. Ему просто это все надоело", – признается Марина Писарева.

У Никиты – тугоухость. Он почти не слышит окружающего мира. Каждое новое обследование свидетельствует, что болезнь прогрессирует.

"Последний из врачей, к которым мы обращались, лор, уже после первого осмотра сказал, что очень срочно нужно делать операцию. В ушках жидкость образовалась, и потеря слуха – большая", – рассказывает Марина.

После двух операций ситуация улучшилась. Но, чтобы остановить процесс потери слуха, необходимо было немедленно установить слуховые аппараты. Денег на это у родителей мальчика не было.

"Я – инвалид детства по зрению. Даже на биржу становился. Смотрят, что инвалид и говорят – нет, нам такие не подходят", – сетует отец Никиты Дмитрий Писарев.

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Тогда семья Писаревых обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова. И там – откликнулись.

Первый осмотр у врача показал: 70% потери слуха – не приговор. Бороться есть за что.

"Были подобраны цифровые аппараты с компьютерной настройкой. В них есть именно детская настройка. Как раз можно установить программу на речевые фонемы, чтобы ребенок прослушивал хорошо речь", – объясняет слухопротезистка Наталья Кузнецова.

"Скажи "мама, папа!" – обращается к сыну Марина. "Мама, папа!" – повторяет Никита.

Всего в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Теперь я слышу!" детям с недостатками слуха установили почти 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.

"Мы выражаем огромную благодарность Фонду Рината Ахметова за понимание, отзывчивость, за то, что помогли в трудный момент. Это действительно один Фонд, который помогает деткам с проблемами слухом. Обратиться некуда больше", – говорит жительница Андреевки Марина Писарева.

"Это хорошая помощь. Мы бы не насобирали столько денег, чтоб приобрести эти аппараты. Благодарим Фонд Рината Ахметова", – добавляет отец мальчика Дмитрий Писарев.

Сразу после приема у врача Писаревы идут гулять одному из мариупольских фонтанов. Чтобы Никита услышал журчание воды и почувствовал в полной мере, какая она – жизнь вокруг.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как пятилетний Алеша из Краматорска благодаря Фонду Рината Ахметова получил шанс слышать и говорить.

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Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова приобрел высокочувствительные слуховые аппараты маленькому Семену Сибирко из-под Киева. Теперь он впервые в жизни слышит жизнь "на полную громкость".

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