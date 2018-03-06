Чиновники отказали в выплатах матери четверых детей

В Луганской области матери четырех детей из Тошковки чиновники отказались выплачивать помощь по безработице, и женщина получает только деньги по уходу за одним ребенком – полторы тысячи гривен в месяц.

Неофициально Людмила Могильникова работает охранником киосков, получая за это 150 гривен в день, которые помогают ей с трудом кормить большую семью.

Между тем, чиновники говорят, что получать социальные выплаты женщина может, оформившись на бирже труда и, для получения денег, посещать курсы переквалификации. Однако ездить в райцентр за 40 километров она не может, и одни лишь билеты обойдутся ей в сотню гривен.

Помощь женщина получает на своего младшего сына, которому еще не исполнилось трех лет, а мужа у нее нет – с одним развелась, а другой уехал на заработки и больше года не подает никаких известий.

"Холодильник у нас, конечно, пустой. Вот так, одни лекартва – лечимся. Морозилка тоже у нас пустая", – рассказывает женщина.

По ее словам, в последний раз помощь от государства она получала еще в декабре 2016 года.

"Я к ним пришла, они сказали ничего не положено. Больше, в тот момент, я к ним уже не обращалась", – призналась Могильникова, добавив, что в конце прошлого года отправилась в отделение социальной помощи за помощью. "Вообще она сказала – нарожали детей – кормите сами, как хотите. На каком основании вы сделали отказ? На том основании, что вы не хотите ничего работать, не хотите ничего делать", – вспомнила женщина.

При этом в поселке для нее работы нет уже пять лет, и обо всем этом она пыталась рассказать социальным работникам, но они оказались на видеоконференции. И лишь в одном кабинете женщине все же пояснили, почему прекратили выплачивать помощь.

"Отказать в назначении помощи, с рекомендацией обратиться в районный центр занятости. Вы имеете право получать помощь только в том случае, если вы работаете, стоите в центре занятости, либо ухаживаете за ребенком до 3 лет", – рассказала специалист районного управления труда и социальной защиты населения Виктория Агибалова.

Впрочем, в присутствии журналистов помощь Могильниковой таки пообещали – их дело рассмотрят повторно уже через месяц.

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали увеличение прожиточного минимума, которое должно состоятся в июле и декабре.

Ранее мы сообщали о том, что несколько тысяч родителей детей с инвалидностью потребовали увеличить социальные выплаты их семьям, поскольку денег, которые государство выплачивает, на лечение и специальное питание категорически не хватает.