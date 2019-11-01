Что сейчас происходит на Донбассе: Наев рассказал

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На востоке Украины после завершения зеркального разведения войск происходит проведение Операции объединенных сил, а на протяжении государственной границы действительно присутствуют военные части Российской Федерации, их количество известно.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в эфире в социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Эти подразделения несут боевую службу на ротационной основе. Непосредственного накопления, т.е. создания мощной наступательной группы на данный момент нет. Что касается обстановки в районе проведения операции ООС, количество обстрелов не является критичным. Оно в рамках общей, ежедневной обстановки, которая имеет место в районе проведения операции ООС. По состоянию на сейчас, существенно уменьшилось количество обстрелов из ствольной артиллерии, которая запрещена Минскими соглашениями. Преимущественно это нечастые обстрелы из минометов 120 и 80 калибров", – отметил он.

"Непосредственно что касается района Золотого – там произошло разведение сил на определенном участке и обстрелы, которые происходили, были зафиксированы за пределами этого участка разведения", – заявил Наев.

Напомним, разведение сил в Золотом началось 29 октября. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Изначально процесс должен был начаться 7 октября, но боевики неоднократно срывали старт.

Следующий этап разведения – на участке в районе Петровского. Однако, как уже сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, здесь ситуация может затянуться, поскольку боевики уже сорвали семидневный срок без обстрелов, необходимый для начала отведения войск.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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