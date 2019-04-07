Чтобы получить "паспорт ЛНР" людям теперь нужно сдать отпечатки пальцев
Объявление опубликовали местные жители
Жители Луганска, которые желают получить "паспорт ЛНР", должны будут сдавать отпечатки пальцев, сообщает сайт "CXID.info".
Об этом говорится в объявлении, фото которого опубликовали местные жители в социальных сетях:
"Уважаемые граждане!
В связи с внесением изменений в Положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики от 26.03.2019 №172/19, с 05.04.2019 года физические лица, имеющие право на получение паспорта, проходят обязательное дактилоскопирование в органах внутренних дел МВД ЛНР.
При сдаче документов инспектору ОМС на оформление паспорта ЛНР в обязательном порядке прилагать талон о прохождении дактилоскопии.
Дактилоскопирование будет проходить с 09-00 часов, ежедневно в здании Каменнобродского РОВД МВД ЛНР".
Ранее боевики заявили о выдаче 10 тысяч документов, именуемых "паспортами республики". Сообщается, что первые десять "паспортов ЛНР" были изданы 5 мая 2015 16-летним жителям Луганска. Группировка выдает такой "документ" гражданам, достигшим 16 лет, и тем, кто лишился документов в результате боевых действий.
Кроме этого, мы сообщали, что теперь пенсии местным жителям Донбасса будут выплачивать только при наличии т.н. "паспорта ЛНР и ДНР".
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