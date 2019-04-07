Чтобы получить "паспорт ЛНР" людям теперь нужно сдать отпечатки пальцев

Объявление опубликовали местные жители

Фото: Pixabay

Чтобы получить "паспорт ЛНР" людям теперь нужно сдать отпечатки пальцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9be/603/5ca9be603e9c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9be/603/5ca9be603e9c1.jpg 2019-04-07T12:17:18+03:00 Донбасс Объявление опубликовали местные жители

Жители Луганска, которые желают получить "паспорт ЛНР", должны будут сдавать отпечатки пальцев, сообщает сайт "CXID.info".

Об этом говорится в объявлении, фото которого опубликовали местные жители в социальных сетях:

"Уважаемые граждане!

В связи с внесением изменений в Положение о паспортном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики от 26.03.2019 №172/19, с 05.04.2019 года физические лица, имеющие право на получение паспорта, проходят обязательное дактилоскопирование в органах внутренних дел МВД ЛНР.

При сдаче документов инспектору ОМС на оформление паспорта ЛНР в обязательном порядке прилагать талон о прохождении дактилоскопии.

Дактилоскопирование будет проходить с 09-00 часов, ежедневно в здании Каменнобродского РОВД МВД ЛНР".

Ранее боевики заявили о выдаче 10 тысяч документов, именуемых "паспортами республики". Сообщается, что первые десять "паспортов ЛНР" были изданы 5 мая 2015 16-летним жителям Луганска. Группировка выдает такой "документ" гражданам, достигшим 16 лет, и тем, кто лишился документов в результате боевых действий.

Кроме этого, мы сообщали, что теперь пенсии местным жителям Донбасса будут выплачивать только при наличии т.н. "паспорта ЛНР и ДНР".

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