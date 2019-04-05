"Чтобы сын жил": как Фонд Ахметова спасает детей из Донецка

В рамках проекта "Лекарства детям" Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тысяч наборов жизненно необходимых медикаментов

Фото: fdu.org.ua

"Чтобы сын жил": как Фонд Ахметова спасает детей из Донецка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/736/e2a/5ca736e2ac0c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/736/e2a/5ca736e2ac0c6.jpg 2019-04-05T14:11:19+03:00 Донбасс В рамках проекта «Лекарства детям» Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тысяч наборов жизненно необходимых медикаментов

Наталья с мужем и двумя детьми живет в Донецке. На подконтрольную территорию, в Мариуполь женщина приезжает регулярно. Шесть часов в одну сторону, шесть – в другую. Каждый раз дорога получается сложной: блокпосты, проверки, заторы. Но Наталья преодолевает этот путь снова и снова, потому что хочет, чтобы младший сын жил.

"С самого рождения Артем болеет. Уже было несколько операций на диафрагме и сердце. Вроде бы пошел на поправку, но в 4 года начал задыхаться по ночам", – рассказывает Наталья Владимировна.

Врачи поставили диагноз "Бронхиальная астма" и предупредили, что лекарства сын должен принимать каждый день. Всю жизнь.

Родители мальчика подсчитали, во сколько им обойдутся лекарства, и поняли, что стоят перед выбором: купить медикаменты и голодать или обречь ребенка на смерть.

"Мы узнали, что Фонд Рината Ахметова помогает детям Донбасса, которые нуждаются в лекарствах, поэтому позвонили и попросили о помощи. Выслали все справки и вскоре пришел ответ: "Приезжайте за лекарствами!". Невероятно благодарны Ринату Леонидовичу за то, что помогает жителям своего родного Донецка. Мы теперь спокойны за Артема, у него есть лекарства на каждый день!" – говорит мама ребенка.

В рамках проекта "Лекарства детям" Фонд Рината Ахметова выдал свыше 4,3 тысяч наборов жизненно необходимых медикаментов.

"Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова. Особенно когда речь идет о спасении жизни. Поэтому мы продолжаем прием заявок на участие в проекте от родителей и опекунов детей до 14 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями. Участниками проекта могут стать ребята, живущие на неподконтрольной территории, а также дети-переселенцы", – сказала Юлия Малич, менеджер программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

Для получения помощи необходимо:

Позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800 509 001 и оставить заявку.

Ответить на звонок сотрудника Штаба – уточнить, какие документы необходимо представить и в какой аптеке можно получить лекарства.

Получить лекарства в аптеке, предъявив необходимый пакет документов. Медицинские препараты выдаются в аптеках Мариуполя, Краматорска и Бахмута.

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