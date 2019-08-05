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ЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой области

Сегодня, 03:15

Сейчас в заседании Центризбиркома объявлен перерыв

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

ЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2 Донбасс Сейчас в заседании Центризбиркома объявлен перерыв

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, члены Центризбиркома пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков этого округа.

"Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОИО №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на исполнение решений судов, которые набрали законную силу, о чем составила соответствующие протоколы", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв.

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Как сообщалось, в Покровске Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК. Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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Источник: Сегодня

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