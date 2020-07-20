Циничное нападение боевиков: беспилотник заснял раненого морпеха ВСУ (видео)

Боевики согласились на эвакуацию нашими военными тела погибшего, но потом открыли по ним огонь

Недавно на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца боевики убили военного медика. Появилось видео с беспилотника, который зафиксировал раненого военнослужащего 35-й бригады морской пехоты – враг напал на него, несмотря на "белый флаг".

Реклама

Об этом сообщает "Думская".

Военные пытались забрать подорвавшегося на мине бойца, к нему пыталась пробраться эвакуационная группа с белыми шлемами и бронежилетами, но их цинично обстреляли боевики.

На видео можно увидеть, как один из морских пехотинцев получил ранение и пытался отползти к своим позициям.

Читайте также: На Донбассе оккупанты передали украинцам тело убитого медика

В тренде Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Реклама

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры (18+).

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля в районе Зайцева погиб медик ВСУ, который пытался эвакуировать с поля боя погибшего командира разведвзвода. 15 июля стало известно, что удалось забрать тело разведчика. Командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Он взял под личный контроль расследование убийства военного медика и ранение бойцов во время эвакуации тела погибшего.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама