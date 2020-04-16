COVID-19 на Донбассе: боевики в панике перекрыли движение между "республиками"

На оккупированном Донбассе из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 боевики заблокировали движение между захваченными территориями. Об этом рассказали в пресс-службе Минреинтеграции.

"В результате распространения эпидемии оккупационные администрации заблокировали движение внутри самих оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Ситуация с распространением инфекции в ОРЛО становится только хуже. Об этом свидетельствует то, что на одном из совещаний так называемого "руководства" оккупантов рассматривали возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината как крематория.

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Примечательно, что в это же время движение через границы с Россией долгое время не прекращали. В частности, по данным министерства, недавно людей перевозили в Ростовскую область для оформления российских паспортов.

"Однако, после того как у лиц, которые ездили за паспортами в четырех разных автобусах, обнаружили коронавирус, оккупационные администрации ОРЛО и ОРДО вечером 10 апреля синхронно объявили о прекращении этих поездок, начиная с 13 апреля", – добавили в Минреинтеграции.

Ранее мы сообщали, что недавно на оккупированной территории Луганской области боевики из-за коронавируса "закрыли" два города – они запретили въезд и выезд из Красного Луча (Хрустального) и Антрацита.

Также напомним, что в т.н. "ЛНР" и "ДНР" больницы продолжают наполняться больными коронавирусом, а оккупанты приказывают скрывать смерти людей.

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