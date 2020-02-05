Дал в грудь очередь из автомата: в "Л/ДНР" боевик славно "поохотился" на сослуживца

/ Фото: AFP

Оккупанты продолжают нести потери, причем временами даже без участия украинской армии. Один из боевиков застрелил своего же товарища после употребления спиртных напитков. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"На позициях в районе н.п. Желобок два представителя российско-оккупационных войск после чрезмерного употребления "настойки" решили поиграть, кто поймает игрушку 5.45 мм (калибр автомата Калашникова). У представителя на позывной "Миха" это получилось с первого раза. Сейчас руководство оккупантов пытается в этом обвинить подразделения ОС", – написал он.

Реклама

"Штирлиц" опубликовал запись одного из пабликов боевиков, где отмечается, что инцидент произошел ночью прямо на боевом посту.

"Ночью на позициях два бойца были в наряде. Одного из них то ли спьяну, то ли случайно подстрелил свой же сослуживец – дал очередь из автомата в грудную клетку. ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) ему, наверное, приснилась. Раненного Малашенко ("Миха") отвезли в больницу, где он, собственно, и дошел до кондиции – стал 200-м (погиб) … С таким своим и врагов не надо. О том, что подстрелил свой, – знает все подразделение", – говорится в сообщении.

В тренде Оккупанты требуют от жителей Донбасса отказаться от украинских паспортов: что знает разведка

Как сообщали новости "Сегодня", в январе ВСУ ликвидировали и ранили десятки боевиков. Противник не прекращал обстрелы ни на день, однако был за это жестко наказан украинскими защитниками.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой и какая там обстановка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама