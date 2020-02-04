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Без слез не глянешь: в сети показали, что осталось от дельфинария в Донецке (видео)

4 февраля, 16:45

Уцелела одна золотая рыбка

В сети показали, как сейчас выглядит в оккупированном Донецке знаменитый дельфинарий "Немо".

"В этом видеоролике вашему вниманию дельфинарий "Немо, или точнее то, что от него осталось", – подписал ролик автор.

Дельфинарий "Немо", когда-то очень популярное место среди горожан и гостей города, где постоянно звучал детский смех, находился на ул. Стадионной, 1-д, в парке им. Щербакова.

Сейчас на этом месте царит настоящая разруха: везде развалившиеся дорожки, грязь и пустота. Уцелела одна золотая рыбка.

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Пользователи под видео отмечают, что это "мрак и ужас", "Донецк превратился в мусорку", "без слез не глянешь", "это печально, грустно", "ужас", "дальше только хуже", "Донецк превращают в Абхазию".

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Напомним, ранее житель оккупированного Донецка Виктор Костылин показал, каким был город в первый день 2020-го года. По его словам, прохожие встречались лишь кое-где, и то поодиночке.

Также сообщалось, что боевики отнимают жилье, ссылаясь на свое "законодательство" и превращая регион в выпотрошенную пустыню.

А сами жители шахтерской столицы сетуют, что боевики превратили город в Чернобыль и с горечью вспоминают дни, когда Донецк жил и процветал.

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Донецк дельфинарий боевики разруха

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