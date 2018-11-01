Делегация депутатов Европарламента едет на Донбасс
Парламентариев интересует ситуация с безопасностью и условиями работы миссии ОБСЕ в регионе
На территорию Донбасса едет делегация депутатов Европарламента. Тут парламентарии должны выяснить ситуацию с безопасностью и условиями работы миссии ОБСЕ в регионе.
Кроме того, депутаты хотят оценить, как на временно оккупированных территориях работают социальные и гуманитарные проекты. В частности, это касается детских больниц, убежищ для беженцев и проектов по социально-психологической помощи пострадавшим от войны. Отдельное беспокойство у делегации вызывает ситуация с защитой окружающей среды на Донбассе.
Также накануне стало известно о новых офисах, которые наблюдательная миссия ОБСЕ планирует открыть в Донбассе – в Новоазовске, Антраците и Амвросиевке, неподалеку от неконтролируемого участка российско-украинской границы.
Не так давно на Донбассе пророссийские боевики открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ. Примечательно, что на момент обстрела на Донецкой фильтровальной станции проводилась ежедневная смена персонала.
Кроме того, пару недель назад ОБСЕ зафиксировала колонну грузовиков на Донбассе у границы с Россией. Грузовики двигались по полям и ночью, а в одном из них была замечено вооружение – зенитную установку.
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