Дело MH17: в теле пилота самолета найден осколок ракеты "Бука"

В телах погибших членов экипажа пассажирского "Боинга" Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, обнаружили осколки ракеты, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Как сообщил на возобновившихся 8 июня слушаниях по делу об авиакатастрофе прокурор Тейс Бергер, осколки были обнаружены детективами из полиции Австралии. Это подтверждает, что лайнер был сбит именно российской ракетой.

Читайте также: В России сделали новое циничное заявление о суде по сбитому "Боингу"

Реклама

По словам Бергера, всего в районе взрыва собрали 370 осколков, но эксперты обратили внимание на металлические фрагменты, которые характерны для российских ракет 9М38М1 и 9М38. Один из них – в форме бабочки – был в теле командира воздушного судна, а другой – в кабине пилота.

"В телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил осколок в теле капитана экипажа", — цитирует Бергера телеканал 9news.

Прокурор объяснил, что благодаря этому следствие смогло исключить остальные версии крушения, в том числе взрыв на борту, атаку истребителя, о чем раньше заявляли в России, и применение какой-либо другой ракеты.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Главные подозреваемые – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), украинский гражданин и лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама