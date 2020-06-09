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Дело MH17: в теле пилота самолета найден осколок ракеты "Бука"

9 июня, 14:12

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Детективы нашли неоспоримое доказательство причастности России к авиакатастрофе

В телах погибших членов экипажа пассажирского "Боинга" Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, обнаружили осколки ракеты, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Как сообщил на возобновившихся 8 июня слушаниях по делу об авиакатастрофе прокурор Тейс Бергер, осколки были обнаружены детективами из полиции Австралии. Это подтверждает, что лайнер был сбит именно российской ракетой.

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По словам Бергера, всего в районе взрыва собрали 370 осколков, но эксперты обратили внимание на металлические фрагменты, которые характерны для российских ракет 9М38М1 и 9М38. Один из них – в форме бабочки – был в теле командира воздушного судна, а другой – в кабине пилота.

"В телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил осколок в теле капитана экипажа", — цитирует Бергера телеканал 9news.

Прокурор объяснил, что благодаря этому следствие смогло исключить остальные версии крушения, в том числе взрыв на борту, атаку истребителя, о чем раньше заявляли в России, и применение какой-либо другой ракеты.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Главные подозреваемые – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), украинский гражданин и лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

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Австралия ракета Бук MH17 крушение Боинга

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