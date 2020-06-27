Дело МН17: появились новые доказательства, что самолет сбили "Буком"

Прокуратура Нидерландов представила новое доказательство того, что пассажирский самолет Boeing рейса MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года именно установкой "Бук". Об этом сообщает NRC.

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По информации издания, прокуратура обнародовала запись новых телефонных разговоров, которые на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами по делу MH17. Запись показывает, что боевики думали, что сбили украинский истребитель.

Так, в 16:48, вскоре после крушения MH17, подозреваемый Леонид Харченко позвонил подозреваемому Сергею Дубинскому.

"Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет. – Ред.)", – сказал Харченко.

В 19:52 Дубинский позвонил подозреваемому Олегу Пулатову и спросил: "Скажите, наш "Бук" стрелял или нет?", на что Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

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После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР".

Прокуроры подчеркнули, что никаких других самолетов, кроме MH17, в тот день никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом лайнере Malasia Airlines начался в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом 9 мая. Из-за пандемии процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного .

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