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Дело МН17: защита обвиняемого россиянина затягивает суд

22 июня, 18:51

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Адвокаты требуют рассмотреть другие версии, по которым их подзащитный невиновен

В Нидерландах завершился седьмой день заседаний по делу о крушении пассажирского лайнера Malaysia Airlines в июле 2014 года у села Грабово на Донбассе. После объявленной 8 июня паузы слушания продолжились 22 июня.

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На этот раз слово дали защите российского полковника Олега Пулатова – адвокатам Сабине тен Дуссхатэ и Баудевейну ван Эйку.

В целом сторона защиты придерживается линии, согласно которой самолет был сбит украинским истребителем. На этом фоне ее представители усомнились в полноте шестилетнего расследования трагедии и потребовали рассмотреть другие версии случившегося.

В частности, по словам ван Эйка, из-за того, что в месту крушения четыре месяца не было доступа, доказательства могли подкинуть. Также он назвал неполными доказательства вины именно Пулатова, поскольку нет ответа на вопрос, кто и зачем отдал приказ использовать именно "Бук" для атаки по малайзийскому "Боингу".

"Дело против нашего клиента далеко от готовности, чтобы его рассматривать в суде", – сказал адвокат.

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Также он потребовал расследовать происхождение "трех фрагментов и трубы", которые были найдены местным жителем через 10 месяцев после катастрофы.

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Кроме того, ван Эйк хочет расследовать "свидетельства" того, что Украина использовала пассажирские самолеты как "живой щит" для своих истребителей.

Он считает, что следствие просто приняло версию с "Буком", которая "продвигалась Украиной". Сабин тен Дуссхатэ добавила, что "27 свидетелей" видели истребитель.

"Главный сценарий был принят очень скоро – очень быстро они (следствие) пришли к выводу, что это было "Бук". Все, что было обнародовано, было сфокусировано только на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", – заявил Баудевейн ван Эйк.

Несмотря на то что прокуратура Нидерландов опровергла версию о причастности украинского истребителя, адвокаты Пулатова просят опросить свидетелей, экспертов, военных, обработать данные радаров на тот счет.

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Нидерланды MH17 крушение Боинга mh-17

Источник: Интерфакс

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