Дело МН17: защита обвиняемого россиянина затягивает суд

Адвокаты требуют рассмотреть другие версии, по которым их подзащитный невиновен

В Нидерландах завершился седьмой день заседаний по делу о крушении пассажирского лайнера Malaysia Airlines в июле 2014 года у села Грабово на Донбассе. После объявленной 8 июня паузы слушания продолжились 22 июня.

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На этот раз слово дали защите российского полковника Олега Пулатова – адвокатам Сабине тен Дуссхатэ и Баудевейну ван Эйку.

В целом сторона защиты придерживается линии, согласно которой самолет был сбит украинским истребителем. На этом фоне ее представители усомнились в полноте шестилетнего расследования трагедии и потребовали рассмотреть другие версии случившегося.

В частности, по словам ван Эйка, из-за того, что в месту крушения четыре месяца не было доступа, доказательства могли подкинуть. Также он назвал неполными доказательства вины именно Пулатова, поскольку нет ответа на вопрос, кто и зачем отдал приказ использовать именно "Бук" для атаки по малайзийскому "Боингу".

"Дело против нашего клиента далеко от готовности, чтобы его рассматривать в суде", – сказал адвокат.

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Также он потребовал расследовать происхождение "трех фрагментов и трубы", которые были найдены местным жителем через 10 месяцев после катастрофы.

Кроме того, ван Эйк хочет расследовать "свидетельства" того, что Украина использовала пассажирские самолеты как "живой щит" для своих истребителей.

Он считает, что следствие просто приняло версию с "Буком", которая "продвигалась Украиной". Сабин тен Дуссхатэ добавила, что "27 свидетелей" видели истребитель.

"Главный сценарий был принят очень скоро – очень быстро они (следствие) пришли к выводу, что это было "Бук". Все, что было обнародовано, было сфокусировано только на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", – заявил Баудевейн ван Эйк.

Несмотря на то что прокуратура Нидерландов опровергла версию о причастности украинского истребителя, адвокаты Пулатова просят опросить свидетелей, экспертов, военных, обработать данные радаров на тот счет.

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