Дело Штепы: отвод получил уже девятый состав суда

Материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения

Уже девятый девятый состав суда, который должен рассматривать дело Штепы, получает отвод. В среду, 28 февраля, Коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему коллегии Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой.

Материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

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По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала.

Как известно, 20 сентября 2017 года суд по ходатайству адвокатов Штепы изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, которая впоследствии была продлена.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.