День на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен украинский боец

Сегодня, 18:52

Российские наемники девять раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: архив
Фото: архив

С начала сегодняшних суток пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово.

"Вследствие боевой активности врага один защитник Украины получил ранение. Потери врага уточняются", – отметили в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 30 июля, боевики на Донбассе устроили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения.     

А 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ.

Ранее мы писали о том, что командующий ООС Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил.      
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