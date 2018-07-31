День на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен украинский боец
Российские наемники девять раз обстреляли позиции ВСУ
С начала сегодняшних суток пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово.
"Вследствие боевой активности врага один защитник Украины получил ранение. Потери врага уточняются", – отметили в ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 30 июля, боевики на Донбассе устроили 40 обстрелов украинских позиций, в результате которых трое бойцов ВСУ получили ранения.
А 29 июля боевики 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ.
Ранее мы писали о том, что командующий ООС Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил.
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