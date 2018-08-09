День на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ
Российские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ
На Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. Ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм.
"Два военнослужащих Объединенных сил в районе Новотошковское были ранены", – добавили в ООС.
Напомним, за прошлые сутки, 8 августа, боевики 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды – из тяжелого вооружения.
Напомним, сутками ранее, 7 августа украинские военные дали жесткую ответку противнику: 12 боевиков ранены и уничтожены.
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