День на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ

Сегодня, 19:07

Российские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. Ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Новотошковское, Марьинка, Старогнатовка, Богдановка, Лебединское, а по защитникам Гнутово враг открывал огонь из минометов калибром 82 мм.

"Два военнослужащих Объединенных сил в районе Новотошковское были ранены", – добавили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 8 августа, боевики 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды – из тяжелого вооружения.

Напомним, сутками ранее, 7 августа украинские военные дали жесткую ответку противнику: 12 боевиков ранены и уничтожены.
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