День на Донбассе: потерь среди украинских военнослужащих нет

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: AFP

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду шесть раз обстреляли позиции операции объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. (…) В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщалось, за прошлые сутки, 16 июля, на Донбассе пророссийские боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Отметим, на фронте бойцы Объединенных сил не оставляют провокации боевиков без ответа и продолжают наказывать врага за обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

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