День на Донбассе: ранен украинский военный

На Донбассе с начала сегодняшнего дня пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский боец. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – добавили в ООС.

Напомним, за прошлые сутки, 16 августа, боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе пять раз из запрещенном "Минском" вооружения.

Также напомним, по итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".