День в АТО: боевики применили минометы возле Водяного

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано два обстрела позиций сил АТО", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское.

На донецком направлении оккупанты применили 82-мм минометы по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного.

В штабе отметили, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки ни разу не был нарушен режим прекращения огня боевиками. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook. "Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", – говорится в сообщении.

Напомним, что перемирие началось с 5 марта, однако после его установления боевики практически сразу же его нарушили в тот же день, а также регулярно и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины. Так, например, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко раскрыл нелепые планы пропагандистов Кремля использовать в свою пользу договоренность о перемирии на Донбассе. Российские пропагандисты снова попытались обвинить Украину в срыве режима прекращения огня.

Как сообщала на днях разведка, Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.