День в АТО: на Донбассе снова наступило затишье

По состоянию на 18:00 режим перемирия в районе АТО не нарушался. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как сообщается, в течение первой половины суток боевики не проявляли активности вдоль всей линии соприкосновения.

В свою очередь украинские военнослужащие на первой линии обороны продолжают контролировать ситуацию, полностью соблюдая все условия объявленного 5 марта перемирия.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки на Донбасс объявил об окончании антитеррористической операции и переходе ее к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк заявил, что перемирие на Донбассе продолжалось ровно сутки.

"Ровно сутки продержалось затишье на линии столкновения. С начала прошлых суток российско-оккупационные войска снова нарушили режим перемирия, открыв минометный огонь по позициям ВСУ", – отметил Гуцуляк.

По его словам, во второй половине прошлых суток (15 марта) противник дважды нарушил режим прекращения огня.

Напомним, перемирие началось с 5 марта, однако после его установления боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины. Так, например, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко раскрыл нелепые планы пропагандистов Кремля использовать в свою пользу договоренность о перемирии на Донбассе. Российские пропагандисты снова попытались обвинить Украину в срыве режима прекращения огня.

Как сообщала на днях разведка, Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.