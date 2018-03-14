День в АТО прошел без обстрелов – штаб

Сегодня, 18:33

В штабе заверили, что ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими

Фото: facebook.com/pg/backandalive
Фото: facebook.com/pg/backandalive

В зоне боевых действий на Донбассе по состоянию на 18:00 14 марта не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в сообщении.

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В штабе заверили, что ситуация полностью контролируется украинскими военнослужащими.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО боевики открывали огонь в сторону позиций ВСУ четыре раза, один боец был ранен.

Ранее сообщалось, ОБСЕ зафиксировала два похоронных фургона на украинско-российской границе.

Также напомним, что Украина наладила выпуск снарядов крупного калибраКак заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, новый осколочно-фугасный артиллерийский снаряд предназначен для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения оборонительных укреплений и объектов.
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Источник:

"Сегодня"

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