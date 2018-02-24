День в АТО: с начала суток сохраняется режим тишины

В течение 24 февраля боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных Сил Украины: боевые подразделения, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих позициях и ведут наблюдение за боевиками.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

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