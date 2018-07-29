День в ООС: боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Сегодня, 18:21

Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции

Фото: архив
Фото: архив

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики три раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское.

Напомним, за прошедшие сутки противник 25 раз атаковал позиции украинских военных, в том числе три раза применял запрещенное вооружение. Однако боевики понесли серьезные потери – четверо убитых и шесть раненных. В результате боевых действий на передовой погибли два украинских бойца и двое получили ранения.

А 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела, из них два раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский боец погиб, но у боевиков потери были еще больше.
Донбасс, боевики, обстрелы, ООС

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