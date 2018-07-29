День в ООС: боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
Российские наемники три раза обстреляли украинские позиции
С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики три раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское.
Напомним, за прошедшие сутки противник 25 раз атаковал позиции украинских военных, в том числе три раза применял запрещенное вооружение. Однако боевики понесли серьезные потери – четверо убитых и шесть раненных. В результате боевых действий на передовой погибли два украинских бойца и двое получили ранения.
А 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела, из них два раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский боец погиб, но у боевиков потери были еще больше.
Вы сейчас просматриваете новость "День в ООС: боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"