День в ООС: боевики применили тяжелое вооружение, ранен военнослужащий

С начала дня на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив тяжелое вооружение. В ходе боевых действий был ранен боец. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Новозвановка, Новолуганское, Новотроицкое, Богдановка, Гнутово и Лебединское.

"Наряду с этим, враг обстрелял защитников Новотошковское с артиллерийских систем калибром 122 мм, Троицкого и Новозвановки из минометов калибром 82 мм, а позиции у Богдановки – с минометов калибром 120 мм. Также на отдельных направлениях противник применял вооружение БМП и противотанковые ракетные комплексы", – отметили в ООС.

В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.