День в ООС: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный

На Донбассе с начала сегодняшнего дня пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, один раз применив запрещенное Минском оружие. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз из тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опитне, Лебединское и Станица Луганская. А защитников Песков враг обстрелял из 120-мм миномета.

"В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины", – отметили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 33 раза атаковали наших военных, при этом три раза применяла запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

А 24 июля, в Краматорске встретились командующий ООС Сергей Наев и лидер Украинского добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош, чтобы обсудить ситуацию с участием добровольцев в боевых действиях на востоке Украины.