День в ООС: двое украинских военнослужащих получили ранения

На Донбассе с начала сегодняшнего дня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадал украинский военный. Еще один боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

"В результате боевых действий врага получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - отметили в ООС.

Кроме того, около 15:00 неподалеку КПВВ "Марьинка" военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пограничник получил множественные осколочные ранения спины и головы: его госпитализировали.

Напомним, 7 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.

А сутками ранее, 6 августа, боевики ударили из тяжелых минометов и БМП, но понесли ощутимые потери. Один оккупант был уничтожен, четверо получили ранения.