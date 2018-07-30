День в ООС: трое украинских военных получили ранения

Сегодня, 18:38

Российские наемники десять раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: архив
Фото: архив

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ боевики открывали в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополью, а защитников Водяного обстреляли из 82-мм миномета.

"Вследствие боевой активности врага трое защитников Украины получили ранения. Потери врага уточняются", – отметили в ООС.

Напомним, боевики за прошедшие сутки, 29 июля, 30 раз атаковали позиции украинской армии, однако получали удар в ответ.

А 28 июля обстановка серьезно накалилась на передовой. Враг пошел на штурм вблизи Крымского – ВСУ и боевики понесли серьезные потери. Вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку".
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