Денег на "Л/ДНР" нет, но вы держитесь: россияне дали новое поручение главарям боевиков

"Инаугурация" главарей т.н. "ДНР" Дмитрий Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, которые "победили" на недавних незаконных "выборах", была омрачена неприятным известием из России. Прибывшие в ОРДЛО российские депутаты дали понять, что у России нет денег на содержание непризнанных "республик" и те должны сами найти выход из тяжелой экономической ситуации. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, у главарей боевиков состоялся неприятный разговор с российской "делегацией".

"На "коронации" нового главаря "ДНР" Пушилина Россия была представлена скромно. Но от ее прячущихся от камер "делегатов" ждали четких сигналов и щедрых обещаний. Однако после официоза состоялся очень даже нелицеприятный разговор с участием новоявленных главарей "ДНР" и "ЛНР". Руководитель "делегации" депутат нелегитимной Госдумы РФ от "Единой России" Петров заявил новоизбранным царькам, что экономическая ситуация в РФ не позволяет содержать "республики" на 100% от необходимых затрат", – написал Тымчук.

По его словам, российский депутат прямым текстом дал понять, что в "Л/ДНР" должны искать способы установить рабочие контакты с пророссийскими украинскими олигархами и договориться о финансировании и с их стороны.

"Реакция главарей "Л/ДНР" была сдержанной. По крайней мере, по нашим данным, неудобных вопросов они не задавали. Таким образом, первый "тест на лояльность" новые руководители "Л/ДНР" прошли успешно: продемонстрировали полную готовность покорно соглашаться со всем, что скажут в Москве. В общем-то, для этого их и назначали", – добавил нардеп.

Напомним, на днях в "ДНР" и "ЛНР" избрали главарей фейковых "парламентов". "Выборы" еще совсем недавно были, а оккупационные "власти" уже назначили глав "Народных советов".

Напомним, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков, известный как куратор деятельности боевиков так называемой "ДНР", встретился с "главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, с которым обсуждал подготовку к выборам на Донбассе. Также человек Путина пообещал поднять зарплаты боевикам "ДНР". Однако, как оказалось, теперь содержать ОРДЛО россияне не сильно рвутся.