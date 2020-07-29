Денег нет и не будет: СБУ накрыла махинаторов, которые финансировали боевиков т.н. "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла механизм незаконного получения социальных выплат боевиками т.н. "ДНР" из госбюджета Украины, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение соцвыплат.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили боевиков т.н. "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники СБУ задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличных для перемещения на оккупированную территорию.

Во время обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщается о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Также напомним, СБУ задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве , которые требовали 50 биткойнов на полмиллиона долларов.

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