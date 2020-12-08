"Деньги" с туберкулезом: боевики придумали очередную страшилку об украинцах

Боевики т.н. "ЛНР" выпустили очередной фейк-страшилку об украинцах. Они заявили, якобы украинские волонтеры сбросили на оккупированный Славяносербск открытки в виде 100-рублевых купюр, которые заражены туберкулезом.
Об этом сообщает "Донбасс.Реалии".
В сюжете пропагандистов подставной "волонтер" рассказывает, якобы людям, которые брали эти листовки, стало в тот день плохо. Бумажки, по словам мужчины, отправили на экспертизу и обнаружили там "возбудителя микобактерий туберкулеза".
Украинское СМИ отмечает, что это вранье как минимум из-за того, что инкубационный период туберкулеза составляет не менее месяца. Так что людям никак не могло "стать нехорошо" в день контакта с якобы зараженной листовкой.
Напомним, ранее боевики на Донбассе запустили грязный фейк о ВСУ, но попались на лжи.
Также мы писали, что фейки распространяются по Сети в шесть раз быстрее правды. "Сегодня" обьясняли, как не стать жертвой дезинформации.
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