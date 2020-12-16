Деньги за документы: на Донбассе чиновника разоблачили в вымогательстве

Правоохранители разоблачили и.о. начальника Регионального офиса водных ресурсов Луганской области на систематическом получении взяток.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, чиновник требовал деньги за выдачу так называемых водных паспортов. Работники службы разоблачили нарушителя, когда тот получал деньги от коммерсанта. Это была первая часть взятки.
Задержали злоумышленника во время получения остальных денег. Ему скоро сообщат о подозрении.
Напомним, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.
Кроме того, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
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