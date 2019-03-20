Денисова рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину

Следующая передача запланирована на конец апреля

Фото Facebook Людмилы Денисовой.

Денисова рассказала, как прошла передача осужденных из ОРДЛО в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23b/f71/5c923bf71d2a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23b/f71/5c923bf71d2a9.jpg 2019-03-20T15:57:00+02:00 Донбасс Следующая передача запланирована на конец апреля

В Счастье состоялась передача 60 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную правительству Украины территорию для продолжения отбывания ими наказания. Об этом заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городе Счастье нам передали 60 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", – написала омбудсмен а своей странице в Facebook..

Денисова напомнила, что в феврале в Украину были возвращены 33 заключенных, а в декабре прошлого года – 42.

"За последние три месяца нам удалось переместить с не подконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания. 4 человека, в том числе женщина, среди 60 перемещенных сегодня человек – находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд", – отметила омбудсмен.

Она заверила, что будет продолжать работу по перемещению граждан Украины, которые изъявили желание отбывать наказание на свободной территории, и тех, чей срок заключения закончились.

"Наш следующий визит в Луганскую область запланирован на конец апреля. Мы снова заберем 60 заключенных", – сообщила Денисова.

Напомним, 19 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное "Минском" вооружение и израсходовал 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Кроме того, боевики абсолютно не беспокоятся о безопсности мирных жителей. Напомним, летом прошлого года в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам. Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи.

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