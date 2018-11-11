Дешевые продукты, лотерея и вооруженные боевики: как проходят псевдовыборы в ОРДЛО

Подконтрольные боевикам ресурсы говорят о массовой явке на "выборах", но людей интересует нечто иное

На участках, где подконтрольные России боевики проводят в воскресенье, 11 ноября, так называемые выборы, продают продукты со скидками. У многих школ, техникумов проходят ярмарки. Также рядом с участками стоят палатки, где разыгрываются призы. На территории учреждений, где проходят псевдовыборы, дежурят люди в военной форме с оружием.

"Радио Свобода" опубликовала видео с так называемых избирательных участков в ОРДЛО.

В СБУ сообщили, что Кремль поставил перед боевиками задачу сообщить до 12:00 о явке на организованные Москвой незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса не менее 50%.

Тем временем жители Донецка признались, что не устают удивляться, насколько лицемерными оказались захватчики их города и других населенных пунктов Донбасса и рассказали о лжи боевиков перед "выборами".

Людей, пришедших на псевдовыборы в Донецке очень немного и большинство пришли для того, чтобы купить дешевые овощи, выставленные на продажу на ярмарках возле "избирательных участков".

В "ЛНР" также заманивают "избирателей продуктовыми ярмарками.

А глава МИД Украины заявил, что за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.



