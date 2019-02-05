Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Десятки танков и гаубиц: вблизи Луганска замечено много техники боевиков

Сегодня, 12:26

Противник нарушает договоренности и снова перебросил значительные силы на оккупированную часть Луганщины

Фото: Минобороны РФ
Десятки танков и гаубиц: вблизи Луганска замечено много техники боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/964/9a8/5c59649a8ad37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/964/9a8/5c59649a8ad37.jpg Донбасс Противник нарушает договоренности и снова перебросил значительные силы на оккупированную часть Луганщины

На Донбассе снова замечено большое количество техники противника. На этот раз наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированных территориях Луганской области 50 танков и десятки единиц артиллерии боевиков. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет наблюдателей.

В ОБСЕ отметили, что оккупационные войска снова нарушили договоренности по отводу тяжелого вооружения.

"1 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. В частности, две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи поселка Белое (к западу от Луганска). В тот же день, вне выделенных мест хранения вооружения неподалеку Мирного (к юго-западу от Луганска) БПЛА зафиксировал четыре самоходные гаубицы (2С1), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30) и, вероятно, шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Кроме того, в том же районе, но у поселка Круглик, наблюдатели Миссии обнаружили 21 танк оккупантов (одиннадцать Т-72 и десять Т-64) и 29 танков (десять T-72 и девятнадцать T-64) – неподалеку Белого", – говорится в сообщении.

Также наблюдатели зафиксировали отсутствие большого количества техники в местах ее хранения. Так, 2 февраля ОБСЕ не обнаружила там 23 танков (девяти Т-64 и четырнадцати Т-72), девять минометов (2Б14 "Поднос", 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12).

На днях сообщалось, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек. Обнаружены были более 50 танков и большое количество единиц артиллерии разных типов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег техника, обсе, Донбасс, луганск, танки, боевики, артиллерия

Вы сейчас просматриваете новость " Десятки танков и гаубиц: вблизи Луганска замечено много техники боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские журналисты оценили потери армии РФ на Донбассе

Сегодня, 10:42

Вся официальная информация о потерях военных в России засекречена

Порошенко: Путин поставил подпись под выводом войск с Донбасса

Сегодня, 10:30

После выполнения Россией своих обязательств на Донбассе возможно политическое урегулирование, отметил глава государства

Путину нужен не Крым и не Донбасс: Порошенко назвал главную цель Кремля

Сегодня, 10:00

У Москвы намного шире планы в отношении Украины и она не ограничится захваченными территориями, считает глава государства

Боевики применили запрещенное вооружения на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще один – ранен

Сегодня, 07:19

Оккупанты также понесли серьезные потери - уничтожены шестеро российских наемников

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии