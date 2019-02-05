Десятки танков и гаубиц: вблизи Луганска замечено много техники боевиков
Противник нарушает договоренности и снова перебросил значительные силы на оккупированную часть Луганщины
На Донбассе снова замечено большое количество техники противника. На этот раз наблюдатели ОБСЕ заметили на оккупированных территориях Луганской области 50 танков и десятки единиц артиллерии боевиков. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на отчет наблюдателей.
В ОБСЕ отметили, что оккупационные войска снова нарушили договоренности по отводу тяжелого вооружения.
"1 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. В частности, две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи поселка Белое (к западу от Луганска). В тот же день, вне выделенных мест хранения вооружения неподалеку Мирного (к юго-западу от Луганска) БПЛА зафиксировал четыре самоходные гаубицы (2С1), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30) и, вероятно, шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Кроме того, в том же районе, но у поселка Круглик, наблюдатели Миссии обнаружили 21 танк оккупантов (одиннадцать Т-72 и десять Т-64) и 29 танков (десять T-72 и девятнадцать T-64) – неподалеку Белого", – говорится в сообщении.
Также наблюдатели зафиксировали отсутствие большого количества техники в местах ее хранения. Так, 2 февраля ОБСЕ не обнаружила там 23 танков (девяти Т-64 и четырнадцати Т-72), девять минометов (2Б14 "Поднос", 82 мм) и 15 противотанковых пушек (МТ-12).
На днях сообщалось, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек. Обнаружены были более 50 танков и большое количество единиц артиллерии разных типов.
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