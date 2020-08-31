Детей Донбасса учат избегать заминированных территорий

Когда вокруг бушует пандемия коронавируса,для детей главное – оставаться здоровым. А для жителей Донбасса – еще и отвлечься от громкой повседневности.

Реклама

Фонд Рината Ахметова уже шестой год воплощает проект "Мирное лето", который помогает маленьким жителям востока страны узнать много нового и отдохнуть. Детей не только развлекали, но и учили, как уберечь свои жизни.

В доме юной жительницы Марьинки Софии Наровой – посеченные стены. Это следы, напоминающие о самых страшных событиях. София хорошо знает, как не подвергаться опасности.

"Нельзя подбирать предметы, если ты не знаешь, что это такое", – говорит София.

В 2014 году Нартовы выехали в Курахово. Но два года назад вернулись.

"Хотелось дома быть. Уже не могли выдерживать это все", – говорит жительница Марьинки Надежда Нартова.

Но дети до сих пор испытывают последствия пережитого стресса.

"Что-нибудь где-нибудь упадет и я вижу, что они дергаются. Я сама боюсь", – признается Надежда.

Реклама

Ежедневно дети рискуют жизнью на Донбассе. Как уберечься во время военных действий – рассказывают на лекциях. Фонд Рината Ахметова в рамках проекту "Мирное лето" привлек лучших специалистов, чтобы дети были осторожными.

"Сегодня в опасной зоне живут более 200 тысяч детей. Фонд Рината Ахметова регулярно рассказывает детям Донбасса о минной опасности. Чтобы дети лучше усвоили свод простых правил, информация им подается в игровой форме", – говорит директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Территории в Донецкой области до сих пор остаются заминированы. За время боевых действий спасатели изъяли более 130 тысяч взрывоопасных предметов, исследовав 25 га земли.

"40% случаев с минами и взрывоопасными предметами происходит именно с детьми. Начинать обучение и изменять поведение значительно легче с детского возраста", – объясняет член ассоциации саперов Украины Сергей Чуткий.

В этом году из-за карантинных меры проект происходит в онлайн-формате.

Мирное лето дарит детям развлечения и вдохновения, несмотря на большое расстояние. Софии очень помогает работа с психологом.

"Когда я рисую, мне легче становится. Или рассказываю что-то ей", – говорит участница проекта София Нартова.

"Чему-то новому их учат. Думаю, дети вынесут полезную информацию из этого лагеря", – говорит Надежда Нартова.

Шесть лет назад Фонд Рината Ахметова начал реализовывать уникальный проект "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". С 2015 года его участниками стали около 4,5 тысяч школьников. А в этом году – уже более 80 детей.

"Я очень благодарна Ринату Ахметову за то, что вообще помогает всем. Лагерь этот устроил. Очень хороший человек", – говорит жительница Марьинки София Нартова.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что государственные больницы Украины продолжают получать помощь от Фонда Рината Ахметова.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама