Дети Донбасса: 13-летняя Амина Фараджова из Макеевки мечтает вернуться в родной город

/ Фото: fdu.org.ua

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Вооруженный конфликт на Донбассе изменил судьбы миллионов мирных жителей региона. Особенно болезненно переживают его дети. На сегодняшний день в Украине уже более 30 000 ребят официально имеют статус пострадавших от боевых действий. Согласно данным ООН, порядка 20 000 детей ежедневно рискуют жизнью во время прогулок, по дороге в школу. И даже дома, ведь от снаряда реактивной артиллерии не защитят родные стены. Контузия, инвалидность, психологические травмы – вот лишь малая часть угроз, нависших над детьми Донбасса.

Чтобы их истории были услышаны, о трагедии помнили и знали в Украине и далеко за ее пределами, был создан проект "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных". Его цель – задокументировать рассказы очевидцев, чья жизнь разделилась на до и после. Это цикл монологов, за которыми судьба всего Донбасса и которые волнуют каждого, кто их увидел. И в то же время – напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

Амине Фараджовой из Макеевки 13 лет. В отличие многих сверстников, девочка мечтает не о современных гаджетах или модных вещах. Больше всего она хочет, чтобы наступил мир, и можно было вернуться домой.

"Аллеи были очень красивые в центре города, много кафе и развлечений. Было какое-то спокойствие. В детстве никогда не понимала пожелания "мирного неба над головой". Всегда думала: зачем нормальным, цивилизованным людям желать того, что и так есть? До определенного момента не верила, что может быть иначе. Теперь понимаю", – говорит девочка.

Амину до сих пор преследуют кошмары из-за пережитого. Самый частый – о первых обстрелах.

"Было дико и страшно. Чувство непонимания: кому это нужно и зачем? И как теперь во всем этом жить. Разбитые дома, машины. Один раз шла за мамой и папой, начали стрелять. У меня началась истерика. Война – это страшно. После этого я стала больше ценить родных. Лучше, чтобы люди не знали всех этих ужасов. Когда ждешь, попадет или нет снаряд в твой дом. Это очень страшно", – делится своими мыслями Амина.

Амина Фараджова, как и 5000 детей Донбасса, прошла курс психологической реабилитации по проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Ее история сохранена Фондом Рината Ахметова. Работа по документированию судеб мирных жителей Донбасса продолжается. Чтобы каждый понял, как это важно: видеть, чувствовать, помогать.

Мероприятия, во время которых переселенцы и жители Донбасса смогут рассказать свои истории, будут организовываться и впредь. Если Вы хотите рассказать, что Вам пришлось пережить, пишите на электронную почту Фонда Рината Ахметова press@fdu.org.ua с пометкой "Истории мирных". Расскажите, как конфликт на востоке Украины разделил вашу жизнь на до и после. Ваша история будет рассказана всему миру. Потому что в ней – история всего Донбасса.

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