Дети Донбасса: Мир – это поле в подсолнухах

Карине Немлиенко из Авдеевки всего 12 лет. Но она уже успела пережить столько, сколько не выпадает на долю иного взрослого

/ Фото: fdu.org.ua

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Проект "Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных" – это задокументированные рассказы жителей Донбасса о том, как вооруженный конфликт изменил их жизнь. Это цикл монологов, которые служат напоминанием всем людям о том, как важно беречь мир.

Карине Немлиенко из Авдеевки всего 12 лет. Но она уже успела пережить столько, сколько не выпадает на долю иного взрослого. Как у многих детей Донбасса, жизнь ребенка навсегда перевернул вооруженный конфликт на востоке Украины. Авдеевка до сих пор остается одной из горячих точек региона. Но Карина навсегда запомнила родной город, когда его не сотрясали залпы тяжелых орудий. До того, как ее семье пришлось уехать из Авдеевки.

"Это небольшой городок. Я там ходила в школу, на рисование к Елене Александровне. Ее хорошо помню", – рассказывает девочка.

Одно из светлых воспоминаний из прежней мирной жизни – как мама забирала ее из школы, вместе шли в магазин и покупали что-то вкусное, а потом отправлялись домой. Но память Карины сохранила и тот ужас, который пришлось увидеть своими глазами.

"Когда начался обстрел, мы с подругой забежали в подъезд и начали плакать. Было очень страшно", – вспоминает девочка.

Вооруженный конфликт у Карины ассоциируется с полем, усеянным осколками. Под хмурым небом по нему движутся танки. Мир – тоже поле, только покрытое подсолнухами и цветами. Под чистым небом и ярким солнцем.

Карина Немлиенко, как и 4500 детей Донбасса, прошла курс психологической реабилитации по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето". Ее история сохранена Фондом Рината Ахметова. Работа по документированию судеб мирных жителей Донбасса продолжается. Чтобы каждый понял, как это важно: видеть, чувствовать, помогать.

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