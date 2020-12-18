Дети Донецкой области получили 62 тысячи подарков ко Дню Святого Николая

В канун Дня Святого Николая Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" подарили детям Донецкой области 62 000 сладких подарков и устроили для них праздник.

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Так, представители Фонда и клуба побывали в школах, интернатах и детских домах Дружковки, Краматорска, Покровска, Константиновки, Славянска, Святогорска и Николаевки. Сладкие наборы получили и учащиеся техникумов Константиновки и Дружковки.

Также 7000 новогодних презентов вручили педагогам области. Еще 1300 подарков благотворители отправили детям из малообеспеченных и многодетных семей Закарпатья.

"Сейчас для всех очень важно понимать, что в жизни есть временные трудности, но есть и вечные истины. И в этом я вижу огромный смысл Дня святого Николая — порадовать и поощрить детей, пожелать людям счастья в будущем году и вселить уверенность, что вместе мы преодолеем любые трудности", — говорит Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

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В свою очередь игроки "Донбасса" Виктор Захаров и Николай Казаковцев рассказывали детям о хоккее и мотивировали заниматься спортом.

"Мы дарим ребятам нашу любовь и внимание, а они, в свою очередь, делятся искренними эмоциями и настоящим счастьем. Благодаря Борису Викторовичу сегодня детских улыбок на целых 62 000 стало больше!", — рассказывает Виктор Захаров, капитан ХК "Донбасс".

"Мы очень признательны и благодарны представителям Фонда Бориса Колесникова и спортсменам за то, что в непростое для страны и всего мира время они оказали огромную поддержку нашим ученикам. В этом году поздравление ко Дню Николая имело для нас особый смысл. Мы принимаем пожелания и подарки для детей как частицу общечеловеческих ценностей, как добрый знак того, что нет ничего важнее, чем своевременная поддержка и участие друзей", — подчеркивает директор Константиновской общеобразовательной школы №6 Александр Резниченко.

Напомним, ранее Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" запустили "Дайджест добрых дел".

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Кроме того, недавно в поселке Бересток открыли детский игровой комплекс.

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