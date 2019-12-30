Дети прифронтовых поселков загадывают на Новый год, чтобы перестали взрываться "фейерверки"

Сотни тысяч семей в прифронтовых городах и селах надеются, что войдут в 2020 год без обстрелов и потерь. "Сегодня" отправились к тем, кто уже в шестой раз встречает Новый год в опасности. Там лучшим подарком считают тишину. Наши корреспонденты стали свидетелями того, как готовятся к празднованию на краю войны – в поселке Водяное Донецкой области.

"Конечно, поуезжали. В основном – молодежь, потому что у них дети. А им же в школу надо, где-то учиться надо. А в основном здесь живут только старые люди, вот такие как я – 76-88 лет. Все пожилые!" – рассказывает жительница Водяного Наталья Суслова.

В небольшом поселке у линии разграничения нет ни одного магазина, а до ближайшей больницы – более 30 км. Каждый второй дом в Водяном – разрушен, рассказывает Наталья Суслова.

"Я два ведра осколков со двора собрала. Все было побито осколками", – говорит Наталья.

Ее дом в начале конфликта попал под обстрел "Градов". Снаряды пробили стены, но чудом не разорвались. Доведенная до отчаяния женщина самостоятельно пыталась вытянуть боеприпасы.

"Привязала его к своей машине, подцепила, но из-за угла не вытащишь. Военные приехали и вытащили. А вообще на нашей улице тогда шесть штук попадало, но не один не разорвался", – вспоминает жительница Водяного Наталья Суслова.

А потом Наталья перестала считать, сколько раз ее жизнь висела на волоске. Стрессы и страх пережитого за каких-то полгода подточили здоровье.

"Я почувствовала, что на 9-10 кг похудела сразу. У меня начали выпадать зубы. Я до войны читала газету без очков, но теперь потеряла зрение", – жалуется Наталья.

Женщина показывает фотографию, сделанную восемь лет назад, в новогоднюю ночь. Тогда и представить не могла, что в последний раз празднует Новый год с двумя самыми дорогими для нее людьми.

" В 2011 году вот умер мой родной, единственный брат, а потом, после него, умирает мой муж", – говорит Наталья Суслова.

В результате местным жителям пришлось оставить не только жилье, но и домашних животных.

Сначала котов, затем – собак. Наталья пытается спасти всех четвероногих в поселке.

"Каких-то подобрала с улицы, какие-то – свои. Мне их жалко. Мышей ловят, хорошо ловят мышей", – рассказывает женщина.

С ними и встретит Новый год. Надеется, что – в тишине, которую местные так ценят. Праздничных приготовлений не планирует.

"Вот, у меня растет на улице елка, у меня даже есть маленькие лампочки, я до войны вешала эти лампочки. Украшали, все говорили: "Ой, как красиво!" А сейчас нет у меня желания", – говорит жительница Водяного Наталья Суслова.

А вот у пятилетнего Кирилла из прифронтовой Марьинки мечта о елке в этом году осуществилась.

"Елки мы наряжали с папой и мамой!", – хвастается Кирилл.

Семье Сытник, которая едва сводит концы с концами, пришлось отдать немало денег на праздник для детей. Правда – без хлопушек. Кирилл с сестрами пугаются громких звуков. Обстрелы дети давно принимают за фейерверки.

"Если где-то услышат, то говорю – это фейерверки пускают. Чтобы дети не боялись. Потому что по-другому я им объяснить не могу", – говорит жительница Марьинки Екатерина Сытник.

В начале войны Виктор Сытник потерял любимую работу конюха. С тех пор перебивается случайными заработками. Живут Сытники в режиме экономии. Но им, говорит глава семейства, еще повезло. Ведь кроме работы, могли потерять и дом.

"Большинство людей в Марьинке хотят переехать домой, но у них никак не выходит. Домов сто, где-то так. Из них 40% нет, они уничтожены полностью. Их уже никак не отстроишь. Только – снос, и по-новому строить", – объясняет житель Марьинки Виктор Сытник.

Тысячи таких многодетных семей в течение всего конфликта поддерживает Фонд Рината Ахметова. С первых дней в прифронтовую Марьинку доставляют продуктовую помощь. Которую местные уже давно называют "наборами выживания".

"Одна только благодарность. Больше ничего не могу сказать", – говорит со слезами на глазах жительница Марьинки Екатерина Сытник.

"Спасибо! Это один человек в Украине, который людям помогает", – говорит еще один житель Марьинки Михаил Островский.

Иван Санжаревский, председатель местного Совета ветеранов, показывает новый календарь с пожеланиями от всего сердца.

"Уважаемый Ринат Леонидович! Мы очень благодарны за оказанную помощь городу Марьинка, Марьинскому району. Человек, наверное, который с детства видел горе, видел беды, и понимает, что в такое трудное время, если не найдётся таких людей, помощи, то люди, как бы сказать, останутся без ничего", – говорит председатель Совета марьинской районной организации ветеранов Иван Санжаревский.

В Пески и Водяное, где живет Наталья Суслова, на этот раз продуктовые наборы доставляли под обстрелами. Но поддержка людям поступила вовремя.

"Помощь нам продуктовую Ринат Ахметов дает. У нас же магазин имеется, но ничего нет. Если бы он нам это не давал, все бы с голода умерли. А где бы брали? Большое ему спасибо за то, что он нам помогает!", – говорит жительница Водяного Наталья Суслова.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Благодаря гуманитарной миссии Рината Ахметова на Донбассе спасено более миллиона жизней.

"В январе продуктовые наборы получат более 14 тыс. человек, проживающих вдоль линии соприкосновения. Это дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. И самое главное – наборы выживания, это помощь, вместе с которой к людям, проживающим в крайне тяжелых условиях, приходит надежда и вера в то, что они не одни", – заявляет руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Маленький Кирилл из Марьинки у елки загадывает желание, чтобы родители чаще улыбались. А сестры – не боялись фейерверков.

Взрослые же уже в который раз просят мира. И каждый раз надеются, что в следующем году он придет на эти земли.

"Только чтоб кончилась война, и все. Вот вся мечта", – говорит жительница Водяного Наталья Суслова.

Напомним, что в декабре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 38 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат 18 091 человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

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