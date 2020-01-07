Дети с жуткими травмами и диагнозами находят исцеление в детских домах семейного типа

Любовь спасает жизнь! В детском доме семейного типа супруги Ильчук из Донецкой области воспитывают восьмерых мальчиков и девочек. У каждого ребенка до встречи с приемными родителями были тяжелые диагнозы. А некоторые малыши оказались в шаге от гибели.

Сейчас Даша и Вика как родные сестры! Делятся самыми заветными мечтами:

"Даша хочет стать певицей, а я хочу стать парикмахером".

Еще два года назад они даже не знали друг друга и жили в приюте. Это были тяжелые времена.

"Даша рассказывает, как мама выставляла её попрошайничать. Ручки нету у ребенка правой, и она на ЖД вокзале, там в Краматорске, стояла", – делится Людмила Ильчук, мама-воспитательница детского дома семейного типа.

Теперь в детском доме семейного типа девочку медленно покидают ужасы прежней жизни.

Вика с приемными родителями встретилась в больнице, когда была в тяжелом состоянии.

"Все врачи говорили, что её почка не будет работать", – вспоминает Вадим Ильчук, отец-воспитатель детского дома семейного типа.

"Будет все воспаляться, и она просто будет под капельницами медленно умирать", – продолжает Людмила.

Через несколько дней Людмила привезла девочку домой, а потом в Киев, где ее тщательно обследовали:

"Благодаря снимкам мы узнали, что почку нашей девочки можно спасти".

Лечение продолжалось несколько месяцев, и болезнь отступила.

"Может этому ребенку не хватало как раз именно домашних условий каких-то, домашнего тепла", – говорит Вадим.

В этой семье воспитывают четырех родных детей, одного усыновленного и семерых приемных. Когда все вместе собираются на новогодние праздники – желают самое важное:

"Чтоб у нас всё в семье было хорошо, чтоб у нас никто не болел!".

В этом году семью Ильчук поздравляет и Фонд Рината Ахметова. Детям передают сладости, баскетбольный щит и бадминтон. В рамках акции "Ринат Ахметов – детям!" только в этом году сюрпризы и подарки получили девяносто тысяч мальчиков и девочек.

"Фонд Рината Ахметова заботиться о других людях, хочет чтоб людям стало лучше, значит его дело правильное", – отзывается Вадим.

За последние пять лет долговременной акции – поздравили семьсот тысяч детей. Среди них и те, кому помогли преодолеть болезни или травмы войны, а также воспитанники детских домов семейного типа и интернатов.

"Спасибо сказать очень хочется. Это чудо очередное у нас на земле", – делится Людмила.

Даша тоже верит в чудеса и каждый день благодарит своих родителей за настоящее детство:

"Я подошла и на ушко сказала: "Мама, я вас люблю".

Напомним, что Фонд Рината Ахметова воплощает мечты детей.

Добавим, что ранее мы сообщали о том, что за считаные дни до Нового года у воспитанников дома-интерната в Мариуполе появилась уникальная возможность определиться с профессией и сразу проверить себя в деле. В этом им помогли посланники Фонда Рината Ахметова.

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