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Детские дома семейного типа на Донбассе получают помощь от Фонда Рината Ахметова

9 июня, 19:11

Сергей Пономаренко

Фонд регулярно оказывает поддержку и семье Ларисы Запорожченко, воспитавшей 30 детей

Лариса Запорожченко – одной из первых в Мариуполе основала детский дом семейного типа. Она воспитала 30 детей!

Несмотря на трудности из-за вооруженного конфликта на Донбассе и карантина, введенного из-за вспышки коронавируса, женщина продолжает принимать новых воспитанников. Как никогда семья нуждается в помощи. "Сегодня" узнавали, кто поддерживает большую семью.

Они шутят и общаются, будто знают друг друга с рождения. Но в действительности живут под одной крышей лишь несколько недель.

"В первый же день со всеми начали хорошо общаться, чувствую себя как дома, комфортно здесь", – признается воспитанник детского дома семейного типа Богдан Ермохин.

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Все дети – воспитанники детского дома семейного типа. Богдан – новенький, а уже как родной.

"Любой новый ребенок, который приходит – это какая-то сложность, пока ребенок привыкнет к нам, пока мы к ребенку привыкнем, ему тяжело социализироваться. Богдан как-то пришел… вы знаете, даже дети говорят: как будто он у нас жил и никуда не уходил", – рассказывает мама-воспитательница детского дома семейного типа Лариса Запорожченко.

Его появлению в семье помог карантин.

"Закрывали санаторий в связи с карантином и детей развозили по домам. Богдану некуда было ехать, он сирота, у него нет родителей, и предложили его нам. Мы с ним познакомились, нашли общий язык", – рассказывает Лариса.

Парня в новой семье уже многому научили. Ускорил процесс все тот же карантин.

"Больше кухней стали заниматься, у нас ребята начали в интернете находить рецепты, готовить", – говорит Лариса Запорожченко.

"Я салат умею делать, разные салаты, яичницу уже могу сам сделать, без чьей-либо помощи", – рассказывает Богдан.

Насущной проблемой для Ларисы Запорожченко стал не только вопрос, чем занять детей во время карантина, но и – как прокормить детей.

"Были настолько поражены, зачем это все скупают люди в магазинах, как в военное время – все разобрали и будто бы больше никогда не привезут", – делиться впечатлениями мама-воспитательница детского дома семейного типа Лариса Запорожченко.

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В семье всегда рады любой помощи. Фонд Рината Ахметова много лет поддерживает детские дома семейного типа, среди них – и семья Запорожченко. Сегодня им домой привезли продуктовые наборы.

"Продукты – это как воздух и вода, они должны быть всегда! Большая благодарность Ринату Ахметову, потому что и на Новый год подарки были хорошие, в прошлом году было много подарков, игры, до сих пор ребята ими играются", – говорит Лариса Запорожченко.

Продуктовые наборы получили в 54 детских домах семейного типа в Донецкой области.

За свою жизнь Лариса воспитала 30 детей. И на достигнутом останавливаться не собирается.

"Я бы хотела, чтобы как можно больше людей обратили внимание, что есть такие прекрасные цветы в нашей жизни – дети, которые нуждаются в любви", – говорит мама-воспитательница детского дома семейного типа Лариса Запорожченко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова оказывает помощь ветеранам труда в Дружковке Донецкой области.

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Также мы сообщали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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благотворительность Донбасс Мариуполь Фонд Рината Ахметова Ринат Ахметов - детям

Источник: Сегодня

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