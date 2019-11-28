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Детям с оккупированного Донбасса упростили поездки на подконтрольную Украине территорию

28 ноября, 12:50

Благодаря изменениям детям стало проще получать украинское образование

/ Фото: Сегодня

Вступил в силу новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе для детей, которые живут на оккупированной территории.

Как сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий, новые правила упрощают процедуру пересечения для несовершеннолетних.

"Теперь дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей, а также усыновителей, расширяется перечень документов, идентифицирующих их личность", — пояснили чиновники.

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Кроме того, для обеспечения права украинцев на образование, дети от 14 до 16 лет, которые обучаются в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, могут пересекать линию разграничения без сопровождения законных представителей при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении.

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Изменения коснутся только граждан Украины, для иностранцев порядок пересечения линии разграничения остается прежним. Также остается в силе и главное ограничение на свободное пересечение линии разграничения – всем жителями оккупированных территорий необходимо получать специальные разрешения.

Напомним, что на Донбассе обстановка продолжает оставаться напряженной. Так, подконтрольные России боевики неоднократно срывали отвод войск.

В связи с обстрелами Кабинет министров ранее принимал решение отложить вступление в действие постановления "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

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Донбасс оккупированные территории правила пересечения ОРДЛО

Источник: Сегодня

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