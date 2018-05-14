Девочка, на которую обрушилась стена в Донецкой области, умерла в больнице

Вчера, 23:59

Трое других детей получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает

ГУ ГосЧС в Донецкой обл
ГУ ГосЧС в Донецкой обл

В результате обрушения бетонной стены подъезда в г. Доброполье Донецкой области в больнице умерла 8-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, 13 мая диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из многоквартирных домов на ул. Первомайской в г. Доброполье Донецкой области.

"В результате падения бетонной конструкции одного из подъездов были травмированы четверо детей, которые гуляли рядом. 8-летняя девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы г. Доброполье. Однако, несмотря на усилия врачей, утром 14 мая ребенок умер", – доложили в ГосЧС.

Трое других детей получили травмы различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Ранее в городе Хуст 11 мая на улице Небесной сотни произошло смертельное происшествие. 63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель села Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, протянутый между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в котором был 1,5-летний мальчик. Ребенок погиб. Его мать, жительница Хуста, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

А в Черкассах конструкция для подъема колясок и тележек привалила женщину с ребенком. Малыш – не пострадал, а вот женщина получила многочисленные ушибы.
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Источник:

"Сегодня"

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