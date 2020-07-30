"Действовать коллективно, принципиально, решительно": Кравчук о первых шагах на должности главы ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который был назначен главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вместо Леонида Кучмы, рассказал сайту "Сегодня" о своих запланированных первых шагах на должности главы ТКГ.

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"В понедельник около 15.00 будет пресс-конференция. С членами делегации я пока не встречался, я только знаю их", – рассказал нам Леонид Кравчук.

"Предварительно могу сказать, что мы должны действовать коллективно. Действовать будем коллективно, принципиально и решительно. Есть предложение – те документы, которые мы подписываем в Минском формате, мы будем говорить открыто – что делает Украина, чего она не делает и почему, что делает и чего не делает Россия, что делает ОБСЕ. Потому что как только начинаешь с ними говорить, они говорят, что они не имеют полномочий. Если кто-то не имеет полномочий, то не нужно и подписываться. Я стою на том, что нужно уважать всех, но и уважать свою подпись. Какие-либо международные переговоры, международные решения становятся решениями, когда они обнародованы в полном составе, подписаны и имеют свое название – коммюнике, соглашение или постановление. То есть, не просто поговорили и разошлись. Украинский народ имеет право знать точно, что состоялось, какое решение принято, кто против, кто за, кто мешает и почему мешает выполнять это решение"

К этому Леонид Кравчук добавил:

"Если я буду видеть, что ничего не меняется, если кто-то будет думать, что мы и дальше будем проглатывать то, что они предлагают или не предлагают, это касается не только России, это касается всех, в том числе и нормандской четверки, нужно действовать. Мы хотим, чтобы действовали все. Война на Донбассе – это война, которая может перерасти в общую большую трагическую всеобъемлищую войну не только в Европе. Я не буду терпеть долго того, чтобы было глумление над людьми. Я не хочу быть болванчиком. Если ничего не делать, то нечего там сидеть. Еще одно хочу сказать: у меня не будет каких-либо разделений на тех, что это враг и с ним я не буду говорить. Я буду общаться со всеми, но это не значит, что я буду подписывать с ним документы по его воле или только по своей воле. Слова не будут подписываться, будут подписываться документы. Общаться нужно со всеми. Другое дело – как общаться, о чем и какое решение принимать. Если кто-то будет считать, что нас обманут, обманет Путин, если мы так высоко ценим свои умственные способности, то зачем вообще поднимать этот вопрос? Нужно действовать, а не говорить. Я обращаюсь ко всем, с кем общаюсь – внимательно анализируйте, не пугайтесь, не стыдитесь дипломатических шагов. Игра в одни ворота не пройдет"

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что второй президент Украины еще несколько месяцев назад просился на покой. Владимир Зеленский назвал Кравчука в качестве кандидата на замену Кучме. Он рассказывал, что в переговорах должен участвовать человек, с которым разговаривает Россия, человек, которого уважают в Украине, и человек, который может доминировать за столом переговоров.

Накануне заместитель Кучмы в ТКГ Алексей Резников отреагировал на возможное назначение Кравчука. Он хотел, чтобы первый президент Украины был назначен главой делегации в Минске и объяснил почему. Вскоре первый президент Украины Леонид Кравчук был назначен главой украинской делегации в ТКГ

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